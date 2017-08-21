مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط

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قال وزير التجارة والصناعة الروسي، دانيس مانتروف، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بموسكو، مع وزير الخارجية سامح شكري، إن العلاقات الروسية المصرية تتقدم إلى الأمام بخطي ثابتة، رغم التوترات القائمة في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن اللقاء تناول مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين البلدين، بما في ذلك متابعة موقف الاستثمارات الروسية في مجالات البترول والغاز الطبيعي والمنطقة الصناعية الروسية، المقرر إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.

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ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى موسكو في إطار جولة تشمل كلا من أستونيا وليتوانيا.