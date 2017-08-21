نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة

التحرير

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وصف النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد قرار السلطات القطرية بعدم منح تصاريح للطائرات السعودية المكلفة بنقل الحجاج بالهبوط على أرضها، بالتصرف غير المسئول من قطر.

وأضاف في تصريحات لـ"التحرير" أنه لايجب أن يدخل أداء الشعائر الدينية دائرة السجال السياسي، واصفا قرار العاهل السعودي بفتح المنفذ البري بين المملكة وقطر أمام الحجاج القطريين بالحكيم.

واستكر النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، القرار القطري، وقال إن مثل هذه القرارات جاءت على خلفية التداعيات والأزمات المتكررة بين قطر ودول المقاطعة من بينها السعودية، بسبب تصرفات قطر الداعمة للإرهاب.

وأضاف منصور، أن قرار قطر منع الطيران السعودي من الهبوط على أرضها شأن داخلي، لكن في نفس الوقت لابد أن تفكر قطر في الحلول المثلى لنقل حجاجها إلى البيت الحرام، فمن غير المقبول أن تكون الشعائر الدينية مجالا لتصفية خلافات سياسية.

وأضاف أن أركان الإسلام تسمو فوق أي خلافات، وإقامتها والمساعدة عليها لابد أن يسمو على أي خلاف كان، وأن الممارسات القطرية تنذر بتفجر الأزمة أكثر مما هى عليه.

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كانت مصادر اعلامية سعودية أفادت بأن السلطات القطرية لم تمنح تصاريح للطائرات السعودية المكلفة بنقل الحجاج بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وقال صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، إنه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب. حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

وكان العاهل السعودي قد وجه أيضاً بفتح المنفذ البري بين المملكة وقطر أمام الحجاج القطريين بناء على وساطة آل ثاني.