مرتضى منصور يرفض ضم اثنين من مجلس الجبلاية في رابطة المحترفين

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رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، اليوم الإثنين، اقتراح اتحاد الكرة، بوجود اثنين من مجلس الجبلاية في رابطة الأندية المحترفة المقرر تشكيلها خلال أيام، وذلك خلال حضوره اجتماع مجلس الجبلاية بمسئولي الأندية، لمناقشة موقف رابطة الأندية المحترفة.

وطلب مرتضى منصور، أن يكون ممثلي اتحاد الكرة في الرابطة من خارج مجلس الجبلاية، أسوة برغبة اتحاد الكرة في أن تتكون الرابطة من أعضاء خارج مجالس إدارات الأندية.

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كما أكد رئيس الزمالك، أن نصف الجمعية العمومية للقلعة البيضاء تنتمي للأهلي، والعكس صحيح أيضًا، مؤكدًا أن صوته محجوب في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وعلق مرتضى منصور، على وجود لائحة خاصة لاتحاد الكرة معتمدة من "الفيفا": «مفيش حد فوق القانون». (طالع التفاصيل)