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مرتضى منصور عن انتخابات الجبلاية: «مفيش حد فوق القانون»

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أكد ، رئيس نادي ، اليوم الإثنين، أنه يجب على اتحاد الكرة توفيق أوضاعه وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون الرياضة الجديد، وذلك خلال حضوره اجتماع مجلس الجبلاية بمسئولي الأندية، لمناقشة موقف رابطة الأندية المحترفة.

وقال مرتضى تعليقًا على وجود لائحة خاصة لاتحاد الكرة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «مفيش حد فوق القانون».

ودارت مناقشة ساخنة بين مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومرتضى منصور، قبل انطلاق اجتماع مجلس الجبلاية مع مسئولي أندية الدوري الممتاز.

وأكد عبد الغني، لمرتضى أن اتحاد الكرة لديه لائحة خاصة معتمدة من «الفيفا»، ولن يُجري انتخاباته الجديدة قبل شهر نوفمبر مثل بقية الاتحادات.

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ويجتمع اتحاد الكرة بمسئولي الأندية من أجل الاتفاق على كيفية أسلوب عمل رابطة الأندية المحترفة المقرر إنشائها خلال أيام.

يذكر أنه حضر حتى الآن كلًا من: اللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصة واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي الفيومي وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا واللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في الداخلية وأحمد حسن عضو مجلس إدارة إنبي.

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التحرير

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