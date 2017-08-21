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«الجبلاية» تُعيد منصب أمين الصندوق.. وتتحايل على إلغاء بند الـ8 سنوات

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«الجبلاية» تُعيد منصب أمين الصندوق.. وتتحايل على إلغاء بند الـ8 سنوات «الجبلاية» تُعيد منصب أمين الصندوق.. وتتحايل على إلغاء بند الـ8 سنوات

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استقر على إجراء تعديل في لائحة النظام الأساسي، يُعيد منصب أمين الصندوق في مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة في أن يكون تولي المنصب بالانتخاب، من خلال وجود مرشحين فيه يتم انتخاب الأفضل منهم من خلال الجمعية العمومية.

ويقود أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، جبهة إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة الجبلاية، لكن عن طريق استحداث مناصب جديدة في مجلس الإدارة.

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ويرغب مجاهد في منح أي عضو مجلس إدارة، ينطبق عليه بند الـ8 سنوات، حق الترشح في الانتخابات التالية لكن على منصب آخر، خصوصًا مع رغبة المجلس في استحداث منصب السكرتير العام في اللائحة، وإعادة منصبي النائب وأمين الصندوق، من خلال الانتخاب عن طريق الجمعية العمومية.

يذكر أنه من المنتظر أن يطرح الجبلاية هذا التعديل على الجمعية العمومية في الاجتماع المقرر له 30 نوفمبر المقبل.

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التحرير

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