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محافظ القليوبية يحرر محضرا ضد مواطن لتحدثه بشكل غير لائق

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محافظ القليوبية يحرر محضرا ضد مواطن لتحدثه بشكل غير لائق محافظ القليوبية يحرر محضرا ضد مواطن لتحدثه بشكل غير لائق

التحرير

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حرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، محضرا ضد مواطن يدعي "محمد حسني" حمل رقم 5334 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، مستغلا حقه القانوني كمواطن، بعدما تطاول المواطن عليه ورفع صوته بشكل غير لائق بسبب عدم تنفيذ الحي لتأشيرة "كشك" حصل عليها.

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جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الاثنين، لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح عدد من المدارس بشبرا الخيمة، وفوجئ أثناء نزوله بعدد من المواطنين يقدمون له طلبات وبينهم المواطن سالف الذكر، وبالحديث معه رفع صوته وقال للمحافظ: "رجالتك مش عايزة تشتغل"، ثم تلفظ ببعض الألفاظ النابية فطلب المحافظ الشرطة وحرر محضرا بالسب والقذف.

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التحرير

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