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رئيس الحكومة يقرر تعيين محمد عمران رئيسًا للرقابة المالية

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رئيس الحكومة يقرر تعيين محمد عمران رئيسًا للرقابة المالية رئيس الحكومة يقرر تعيين محمد عمران رئيسًا للرقابة المالية

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أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب.

تجدر الاشارة، إلى أن الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2011 وحتى 6 أغسطس 2017.

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وعمل عمران، نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 2010.

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التحرير

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