رئيس الوزراء يطالب بإنهاء خطط إصلاح الصحف القومية خلال 3 سنوات

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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مع رؤساء الهيئات الإعلامية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، استعرض خطط الإصلاح المالي والإداري، التي تتم خلال الوقت الراهن.

وأضاف جبر، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أثنى على هذه الخطط، وطالب بالانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وانتهاء خطط الإصلاح للمؤسسات القومية الصحفية خلال 3 سنوات.

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وأوضح أن رئيس الوزراء أشاد بالدور الذي يلعبه الإعلام القومي، مؤكدًا حرص الحكومة على تعميق الممارسة الديمقراطية واحترام حرية الصحافة.