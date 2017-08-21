بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين 02:40 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:مأساة إنسانية تعيشها 48 أسرة بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، والذين ينتظرون الموت تحت أنقاض شققهم المهددة بالانهيار، بسبب المياه الجوفية، والتي ظهرت منذ 6 سنوات في بدروم العمارتين 10 و11، وأدت إلى تشققات خطيرة بالعمارتين، ومنذ ذلك الوقت والسكان "كعب داير على المسئولين دون فائدة"، بحسب بعض الأهالي.."أحلامنا تحولت إلى كوابيس ولا نستطيع النوم".. هكذا عبّر "حسين الراوي" أحد سكان العمارة رقم 10 بالمنطقة المذكورة، لافتًا إلى معاناته وأسرته، وقال إنه يقوم فزعًا من النوم عندما يتخيل مصير العمارتين وانهيارهما بسبب المياه الجوفية، والتي ظهرت منذ 6 سنوات وبدأت ترتفع حتى وصلت إلى أكثر من 3 أمتار، وأدت الى تشققات وحدوث انفصال بين العمارتين 10 و11 المتجاورتين؛ ما ينذر بوقوع كارثة، وللأسف انتظار الموت أصبح أسهل بالنسبة لنا من ترك الشقة وشراء أخرى".وأضاف "عبد الفتاح أصيل"، من سكان العمارة رقم 11، أنه فور ظهور تلك المشكلة اعتقدنا أنها بسبب كسر في خط المياه، وذهبنا إلى شركة مياه الشرب وحضر العمال والفنيون وبحثوا جميع الخطوط ولم يجدوا كسرا وقالوا حينها، إنه لا علاقة لهم بالموضوع وأن هذه المياه هي مياه جوفية، وبالفعل تقدمنا بعدة شكاوى إلى مجلس المدينة والمحافظة، وتشكلت لجنة علمية من جامعة أسوان وعاينت العمارتين، وأثبتت أن هذه المياه هي مياه جوفية ولا بد من ردم البدرومين.وتابع أصيل: "في عام 2013 اعتمد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، مبلغ 80 ألف جنيه لردم البدرومين وحل المشكلة، غير أنه في نفس الوقت ظهرت نفس المشكلة في عمارتين بهما استراحات لأعضاء النيابة، فجرى تحويل المبلغ للعمارتين الأخيرتين التي يسكنهما أعضاء النيابة، وتركونا نحن في انتظار الموت البطيء"، بحسب قوله.وأكمل مصطفى سعد، أحد السكان، أنه مع تجاهل المسئولين لنا وخشية على أرواحنا وأرواح أولادنا، اشترينا 4 مواتير لرفع المياه من البدرومين، ولكن للأسف هذه المواتير لم تقاوم طويلا واحترقت لأن المياه متدفقة بغزارة ومستمرة.وتساءل: لا نعرف ماذا نفعل؟ بعد أن طرقنا كل الأبواب وأرسلنا استغاثات لجميع الجهات والمسئولين، والكل يماطل أو يعطي وعودًا لا تُنفذ.واستكمل سعد حديثه قائلا: "يبدو أن المسئولين تعودوا ألا يتحركوا إلا بعد وقوع الكارثة".من جانبه، قال محمود عليان رئيس مجلس مدينة أسوان: إنه تولى المسئولية كرئيس لمجلس مدينة أسوان منذ شهر فقط، وفور إبلاغه بالمشكلة تفقد العمارتين وشاهد المشكلة بنفسه ومدى خطورتها.وأضاف عليان، أنه سيعرض المشكلة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لكتابة تقرير هندسي عن وضع العمارتين والحلول المناسبة، وسيتم فور الانتهاء من التقرير خلال الأسبوعين القادمين البدء الفعلي في خطوات حل تلك المشكلة.

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