رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية 03:12 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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كتب- محمد غايات:التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع مكرم محمد أحمد ـ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.أكد رئيس الوزراء على دور الإعلام المحورى بكافة مؤسساته فى دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنموية المستدامة فى مختلف القطاعات، وكذا دوره التوعوى والتنويرى لجميع أبناء الشعب، مشيداً بالدور الذي يلعبه الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية، مؤكداً حرص الحكومة على تعميق الممارسات الديمقراطية واحترامها لحرية الصحافة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لوضع مواثيق الشرف الإعلامي، بما يسهم فى وضع أسس وقواعد تحكم النشر في مختلف القضايا.وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه تم استعراض خطة التطوير المالي والاداري للمؤسسات الصحفية والإعلامية والتي تتم في الوقت الراهن، حيث تم الانتهاء من البرامج الزمنية واتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء العمل بها.ووعد رئيس الوزراء بتكرار عقد لقاءات دورية لاستعراض المشاكل والمقترحات والتواصل الفورى لحلول جذرية لها، مؤكداً حرص الحكومة على مساندة ودعم المؤسسات الصحفية ومختلف وسائل الإعلام.​

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