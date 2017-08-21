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بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

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مصراوي Masrawy

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

03:12 م الإثنين 21 أغسطس 2017

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

الدكتور أحمد درويش

كتبت- ندى الخولي:

قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات بقرب انتهاء تطوير كافه المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة بورسعيد.

وتفقد اليوم الاثنين الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالمحافظة، ورافقه فى الزيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كما تفقدا مشروع تطوير مناطق "هاجوج" والإصلاح والجناين بتكلفة إجمالية حوالي 180 مليون جنيه وذلك لإنشاء 43 عماره تحتوي علي 860 وحده سكنية، وقد أشاد درويش بمعدلات التنفيذ السريعة لهذا المشروع والتى تفوق الـ 65 % وذلك خلال 8 أشهر من بدء المشروع.

كما قاما بتفقد مشروع استكمال تطوير "زرزارة" المرحلة الثالثة لإنشاء 624 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 83 مليون جنيه. كما شملت الجولة مشروع إنشاء سوق الموبيليا المستعملة لإنشاء عدد 126 وحدة بيع بتكلفة إجمالية وقدرها 16.5 مليون جنيه

الجدير بالذكر أنه قد تم تسكين منطقه أبوعوف والتي تضمن 960 وحده بتكلفة تقترب من 216 مليون حيث تم تسكين حوالي 36 عمارة. 

وكان قد تم الانتهاء من تطوير منطقة القابوطي بنهاية العام الماضي وتضمنت 1440 وحده سكنية وكانت تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوي الجمهورية.

وبذلك تتبقي منطقة واحدة هي منطقه حظائر أبو عوف علي أن يبدأ التطوير فيها خلال الشهر القادم وسيتم انشاء حوالي 350 وحده سكنية ملحق بها حظائر بتكلفة تقديرية حوالي 260 مليون جنيه ليصبح إجمالي الوحدات السكنية المخصصه لاهالي العشوائيات في بورسعيد حوالي 6000 وحده سكنيه بتكلفة تقترب من 1.1 مليار جنيه.​

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