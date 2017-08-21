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خبير: جنوب إفريقيا خسرت "مصداقيتها" بمنح جريس موجابي الحصانة

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مصراوي Masrawy

خبير: جنوب إفريقيا خسرت "مصداقيتها" بمنح جريس موجابي الحصانة

03:07 م الإثنين 21 أغسطس 2017

جريس موجابي

كيب تاون (د ب أ)

قال خبير قضائي اليوم الاثنين أن جنوب إفريقيا " فقدت مصداقيتها المتعلقة بحقوق الإنسان " بعدما منحت الحصانة الدبلوماسية لسيدة زيمبابوي الأولى، جريس موجابي، التي اعتدت على امرأة، 20 عاما، في أحد فنادق جوهانسبرج الأسبوع الماضي.

وعادت زوجة الرئيس روبرت موجابي إلى بلادها أمس الأحد بعدما منحتها سلطات إفريقيا الجنوبية الحصانة من المحاكمة حتى رغم أنها كانت في زيارة خاصة في جوهانسبرج.

وقالت ميا سوارت، أستاذة القانون من جامعة جوهانسبرج، لتلفزيون (ايه ان سي ايه) المحلي إن القرار بمنح موجابي الحصانة "لا يغتفر ".

وقالت سوارت: "إنه إساءة لمبدأ الحصانة الدبلوماسية. إنه مبدأ يحمي الأشخاص الذين يرتكبون جريمة في خلال تنفيذ مهامهم الرسمية. ولا يمكن باي حال من الأحوال أن يكون ضرب شخص بسلك كهربائي جزءا من المهام الرسمية."

وذكرت وسائل الإعلام أن جريس موجابي طلبت الأسبوع الماضي الحصول على الحصانة الدبلوماسية من جنوب إفريقيا بعدما ادعت امرأة أن السيدة الأولى اعتدت عليها بسلك كهربائي في فندق في ضاحية بشمال جوهانسبرج.

وكانت السلطات قد منعت موجابي في البداية من مغادرة البلاد حيث كانت تخضع لعلاج طبي خاص، ما تسبب في توترات ما بين البلدين.

وذكرت سوارت أن منظمة (أفري فورم) الجنوب إفريقية للحقوق المدنية التي تعهدت بإلغاء حصانة موجابي، لديها فرصة ضئيلة للنجاح في مسعاها.

وقالت: " فرص محاكمة جريس موجابي تكاد تكون معدومة ".

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