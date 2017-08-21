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المجلس الإسلامي السوري يدعو جيش الإسلام وفيلق الرحمن للالتزام باتفاق الهدنة

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مصراوي Masrawy

المجلس الإسلامي السوري يدعو جيش الإسلام وفيلق الرحمن للالتزام باتفاق الهدنة

03:07 م الإثنين 21 أغسطس 2017

المجلس الإسلامي السوري يدعو جيش الإسلام وفيلق الرحمن للالتزام باتفاق الهدنة

دمشق (د ب أ)
أعرب المجلس الإسلامي السوري في الغوطة الشرقية عن أمله في التزام فيلق الشام وجيش الإسلام باتفاق وقف إطلاق بينهما للوصول إلى التوافق المطلوب في المنطقة.

وتمنى المجلس، في بيان له عقب اجتماع اليوم الاثنين تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه، أن "يكون الاتفاق مقدمة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين وصولًا إلى الاندماج الكامل، حرصا على حماية الغوطة من أي كيد أو شر يراد بها و للحفاظ على مكتسبات الثورة".

وأوضح المجلس انه تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ كامل بنود اتفاق الغوطة الشرقية بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن".

ويأتي بيان المجلس بعد مظاهرات في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية الجمعة الماضية حمل المتظاهرون فيها لافتات طالبوا فيها المجلس بالنظر في تجاوزات جيش الإسلام وفيلق الرحمن في المنطقة .

وأوضح المجلس أن "الاتفاق جاء بمبادرة منه، واستجابة كريمة من جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وبجهود مشكورة من الفعاليات المدنية والشعبية في الغوطة".

وكان جيش الإٍسلام أصدر بيانًا أمس الأحد أكد فيه وقف العمليات العسكرية مع فيلق الرحمن ، عازيًا ذلك إلى "الحرص على حقن الدماء وإنهاء الحال المتردية التي عاشتها الغوطة خلال المرحلة الماضية".

ويستمر التوتر بين الطرفين منذ بدء اقتتال الغوطة في 28 ابريل الماضي، الذي اصطف فيه الفيلق إلى جانب تحرير الشام وبقيت آثاره حتى اليوم، متمثلةً بمواجهات في الأشعري والأفتريس وجسرين.

وشن الجيش السوري والقوات الموالية له منذ مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة ضد فيلق الرحمن على جبهة عين ترما وجوبر شرق العاصمة تكبدت خلالها القوات الحكومية أكثر من مئة قتيلا وجريح.

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