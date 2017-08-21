مع ارتفاع فاتورتها.. 5 أشياء تستهلك الكهرباء حتى وإن كانت مغلقة
مع ارتفاع فاتورتها.. 5 أشياء تستهلك الكهرباء حتى وإن كانت مغلقة
03:08 م الإثنين 21 أغسطس 2017
مع ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 5 أشياء تستهلك الكهربا
كتبت- هاجر حاتم:
بالرغم من البحث الدائم عن حيل لتوفير الكهرباء، والشكوى الدائمة من ارتفاع فاتورة الكهرباء، هناك بعض العادات الخاطئة تتسبب في ارتفاع الفاتورة دون أن ندري.
وهنا نستعرض لك قائمة باشهر هذه العادات، وفقًا لما ذكره موقع brightside.
- وضع شاحن الموبايل في مفتاح الكهرباء دون استخدامه.
- وضع أي سلك كهربائي بالمفتاح دون استخدامه.
- عدم إغلاق التيلفزيون نهائيًا بفصل دائرة الكهرباء عنه.
- "التايمر" منظم الوقت الموجود في البوتوجاز.
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