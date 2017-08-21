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وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية لتوفيرها

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية لتوفيرها

02:56 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية لتوفيرها

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة؛ بالإسراع فى إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات لتوفيرها بالسوق المحلي ولزيادة التنافسية بين الشركات مما يعود بالنفع على المريض المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء الأحد بقيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم، أنه جاري ميكنة جميع إدارات الصيدلة وربطها بشبكة معلومات واحدة مما سيسهل العمل بالإدارة، لافتًا الى أنه سيتم زيادة أعداد الصيادلة فى أقسام عديدة منها التسجيل، واليقظة الدوائية، والتفتيش الصيدلى، والاستيراد والتصدير ، والتراخيص.

وأشار راضي إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبيبة بصفة دورية لإدارة اليقظة الدوائية بمركز تدريب الأطباء بالعباسية من خلال اساتذة جامعيين متخصصين فى ذلك، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بملف تصدير الدواء والذي تولى الدولة له اهتماما بالغًا.​

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