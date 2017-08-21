عمرو نبيل يفوز بالتزكية برئاسة شعبة المصورين الصحفيين

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

القاهرة -(مصراوي):

أسفرت انتخابات شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، التي أجريت مساء الأحد الماضي، عن فوز مصور وكالة الاسوشتتدبرس عمرو نبيل بالتزكية.

وتضم شعبة المصورين الجدد كل من؛ عمرو نبيل رئيس الشعبة، ومجدي ابراهيم نائب مكتب الشعبة، وأحمد جمعة عضو مكتب الشعبة، ومحمد هشام عضو مكتب الشعبة، ومصطفي أمين عضو مكتب الشعبة.