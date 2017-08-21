أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إغماء متهم بقضية "اقتحام السجون".. والمحكمة ترفع الجلسة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغماء متهم بقضية "اقتحام السجون".. والمحكمة ترفع الجلسة

03:14 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كتب- أحمد أبوالنجا:

تعرض أحد المتهمين بـقضية "اقتحام السجون"، لحالة إغماء داخل قفص الاتهام، اليوم الاثنين، أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية، أمرت المحكمة برئاسة المستشار شرين فهمي، برفع الجلسة، لحين الاطمئنان على حالة المتهم صحياً.

لاحظت المحكمة، أثناء انعقاد الجلسة حالة من الهرج داخل القفص، وبالاستفسار تبين أن أحد المتهمين سقط مغشيًا علية، والتف حوله باقي المتهمين، وطلبت المحكمة من أمن القاعة إحضار الطبيب المعالج للوقوف على حالته الصحية.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

و"مرسي" صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عامًا بقضية "أحداث الاتحادية"، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" لـ 19 أكتوبر

    أخبار

  • الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم

    أخبار

  • تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات" لـ 20 أغسطس

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 26 أغسطس

    أخبار

إعلان

4715d55812.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم