الداخلية تدعم مصلحة أمن الموانئ والأحوال المدنية بكراسي متحركة بمناسبة موسم الحج

كتب- علاء عمران:

بادر قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بمناسبة بدء موسم الحج، بدعم مصلحة أمن الموانئ، وقطاع الأحوال المدنية، بعدد من الكراسي الطبية المتحركة؛ للتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، نظراً لبدء سفر الحجاج لأداء فريضة الحج من مختلف الموانئ والمطارات، بدعم كلاً من قطاع الأحوال المدنية، ومصلحة أمن الموانئ، بعدد من الكراسي الطبية المتحركة؛ للتيسير على كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، المترددين على قطاع الأحوال المدنية والمسافرين من خلال المطارات والموانئ المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعظيم المشاركة المجتمعية في أوساط المواطنين، ومراعاة حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات الشرطية.