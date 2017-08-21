تثبيت 372 موظفًا مؤقتًا بالمستشفيات والمراكز الطبية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم

كشف مصدر مطلع بمديرية الصحة بدمياط، عن البدء في تعيين 372 موظفًا مؤقتًا بالمراكز الطبية وعيادات الأسرة في المدن والقرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال بيانات الموظفين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، ينتظر الانتهاء من الإجراءات الرسمية، ومن المقرر أن يوقع على قرار تعيينهم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من إعداد كشوف المعلمين المساعدين من رياض الأطفال المتعاقدين قبل عامين، وكذلك المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد، والبالغ عددهم 665 معلمًا.

وأوضح سويلم، أنه تلقى تقريرًا من الأكاديمية المهنية، يتضمن أسماء المعلمين، ومن المقرر مراجعة بياناتهم على ملفات الخدمة بالإدارات التعليمية المختلفة، تحت إشراف إدارة الشئون المالية والإدارية بديوان المديرية، وذلك تمهيدًا للعرض على محافظ دمياط، لإصدار قرار التعيين على وظيفة معلم، طبقًا للقرار الوزاري رقم 240.