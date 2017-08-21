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جهود مكثفة للقبض على قاتل صاحب مزرعة دواجن وعامل بالسنطة

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مصراوي Masrawy

جهود مكثفة للقبض على قاتل صاحب مزرعة دواجن وعامل بالسنطة

03:06 م الإثنين 21 أغسطس 2017

جهود مكثفة للقبض على قاتل صاحب مزرعة دواجن وعامل بالسنطة

الغربية - مروة شاهين:

تكثف مباحث مديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وليد الجندي مدير فرع البحث بزفتى والسنطة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة صاحب مزرعة دواجن وعامل بالمزرعة، مقتولين بطعنات سلاح أبيض بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة، والقبض على مرتكب الجريمة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغًا من اللواء أيمن لقية، مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة "أ.ه" 33 عامًا، صاحب مزرعة دواجن بقرية مسهلة، ويقيم بنفس القرية، و"ح. س. ي" 30 عامًا، عامل بنفس المزرعة ويقيم في المنيا، وسط بركة من الدماء داخل المزرعة ليلاً.

وانتقل الرائد، أحمد مصلح، مفتش المباحث، والرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث السنطة، لمناظرة وفحص الجثتين الغارقتين في الدماء، كما انتقل فريق النيابة لموقع الحادث.

جرى نقل الجثتين للمشرحة، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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