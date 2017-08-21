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بالصور- بـ5 ملايين جنيه.. افتتاح عنبر بمجزر القابوطي الجديد في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور- بـ5 ملايين جنيه.. افتتاح عنبر بمجزر القابوطي الجديد في بورسعيد

02:55 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى محرز، النائب الأول لوزير الزراعة، اليوم الإثنين، العنبر اليدوي الجديد بمجزر بورسعيد الآلي بمنطقة القابوطي.

وقالت "محرز"، على هامش افتتاح العنبر، إن المجزر الجديد بمنطقة الحظائر بالقابوطي يعد نقلة نوعية لبورسعيد في مجال أعمال الذبح، لتوفير لحوم آمنة للمواطنين، مشيرة إلى أنه يعمل بطاقة 100 رأس ماشية في الساعة، ويُقام على مساحة 1350 مترًا مربعًا، بتكلفة خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه.

من جانبه أكد المحافظ أن المحافظة تبذل من الجهد من أجل توفير اللحوم الآمنة، حفاظًا على صحة المواطنين، وأنه يجري حاليًا إجراءات نقل مديرية الطب البيطري إلى منطقة الحظائر لتكون قريبة من أماكن التربية.

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