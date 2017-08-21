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شرطة كتالونيا: الهارب أبو يعقوب "شخص خطير وقد يكون مسلحا"

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مصراوي Masrawy

شرطة كتالونيا: الهارب أبو يعقوب "شخص خطير وقد يكون مسلحا"

02:44 م الإثنين 21 أغسطس 2017

أرشيفية

مدريد (د ب أ)

ذكرت شرطة كتالونيا أن الهارب يونس أبو يعقوب، المطلوب على خلفية الهجوم الذي وقع في برشلونة الأسبوع الماضي بسيارة فان، هو شخص "خطير ومن الممكن أن يكون مسلحا".

وفي سلسلة من التغريدات باللغات الكتالونية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، أصدرت الشرطة أربع صور للمشتبه به – عبارة عن صورة شخصية تم نشرها بالفعل، إلى جانب ثلاث صور يرتدي فيها قميص بولو مخطط.

وقالت شرطة كتالونيا على موقع إلكتروني للمدونات الصغيرة، إن طول "أبو يعقوب" هو حوالي 80ر1 متر، وأن بشرته داكنة وشعره قصير و "من الممكن أن يكون لديه لحية".

وأكدت الشرطة أنه مطلوب أيضا بسبب طعنه المميت لرجل يعتقد أنه قد استخدم سيارته للهروب.

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