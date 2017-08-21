ماتيس بحث مع عاهل الاردن أزمة سوريا واستراتيجية الحرب ضد داعش

عمان (أ ف ب)

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي بحث الملك وماتيس "الأزمة السورية والتطورات في العراق، ومستجدات مرتبطة باستراتيجية الحرب على +داعش+ (تنظيم الدولة الإسلامية)، فضلا عن مناطق خفض التوتر في سوريا، وعمليات الرقة".

وأضاف البيان أن اللقاء أشار إلى "الاستقرار النسبي الذي تشهده مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري لغاية الآن".

واستعرض الطرفان "التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة، والدعم الذي تقدمه واشنطن للمملكة في هذين المجالين".

واكد ماتيس "دعم الإدارة الأمريكية للأردن (...) ورغبتها بتوفير جميع الوسائل الممكنة لزيادة هذا الدعم لمساعدة المملكة على مواجهة التحديات".

ووصل ماتيس الأحد إلى الأردن في زيارته الأولى للمملكة منذ توليه منصبه، في إطار جولة تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط وشرق أوروبا.

ويشارك الأردن، وهو حليف أساسي للولايات المتحدة في المنطقة، بفعالية منذ عام 2014 في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وتشترك المملكة مع سوريا بحدود برية تزيد على 370 كيلومترا.

وبموجب اتفاق امريكي-روسي- أردني تسري هدنة منذ 9 يوليو في ثلاث محافظات في جنوب سوريا هي السويداء ودرعا والقنيطرة.