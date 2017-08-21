بوتين يعين نائب وزير الخارجية سفيرا لروسيا لدى واشنطن

موسكو- (أ ش أ):

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنطونوف سفيرا لدى الولايات المتحدة.

وجاء في نص المرسوم، الذي وقع عليه بوتين وأوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "تعيين أناتولي إيفانوفيتش أنطونوف سفيرا فوق العادة لروسيا الاتحادية ومراقبا دائما من روسيا الاتحادية في منظمة الدول الأمريكية في واشنطن".