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بوتين يعين نائب وزير الخارجية سفيرا لروسيا لدى واشنطن

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مصراوي Masrawy

بوتين يعين نائب وزير الخارجية سفيرا لروسيا لدى واشنطن

02:39 م الإثنين 21 أغسطس 2017

بوتين يعين نائب وزير الخارجية سفيرا لروسيا لدى واشنطن

موسكو- (أ ش أ):
عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنطونوف سفيرا لدى الولايات المتحدة.

وجاء في نص المرسوم، الذي وقع عليه بوتين وأوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "تعيين أناتولي إيفانوفيتش أنطونوف سفيرا فوق العادة لروسيا الاتحادية ومراقبا دائما من روسيا الاتحادية في منظمة الدول الأمريكية في واشنطن".

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