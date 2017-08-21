بريجيت ماكرون تحصل على أولويات رسمية في فرنسا

باريس (د ب أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الاولويات الرسمية لدى السيدة الاولى، بريجيت ماكرون، سوف تتضمن مكافحة تغير المناخ، والعنف ضد المرأة والاطفال.

ويشار إلى أن دور زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ظل موضوعا مثيرا للجدل خلال الاسابيع الاخيرة، حيث وقّع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة على الموقع الالكتروني "change.org" ضد منحها أي صفة رسمية.

وكان ماكرون قال أثناء حملته الانتخابية، إنه يريد "إطارا" لتحديد دور زوجة الرئيس.

ويشار إلى أن "ميثاق الشفافية" الذي نشره قصر الاليزيه اليوم الاثنين، ينص على أن بريجيت ماكرون لن تحصل على راتب رسمي أو تمنح أي اعتمادات من الميزانية.

إلا أنها سيكون لديها اثنان من المستشارين من مكتب ماكرون، تحت تصرفها، بالإضافة إلى خدمة سكرتارية.

وتعتبر الترتيبات – عمليا – شبيهة بتلك التي تم اعتمادها بصورة غير رسمية لزوجات الرؤساء السابقين.

ومن المقرر أن يشمل دور بريجيت، العمل مع زوجات رؤساء الدول الاخرى، لمكافحة تغير المناخ والعنف ضد المرأة.

كما ستعمل بريجيت منسقة للإليزيه مع المنظمات التطوعية التي تعمل في قضايا الإعاقة والتعليم والصحة والثقافة وحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين.

وجاء في ميثاق الشفافية أن هذا العمل سيتم "في إطار الاولويات التي حددها رئيس الجمهورية لفترة ولايته".

ومن المقرر أن يكتب الموقع الالكتروني لقصر الاليزيه قائمة الالتزامات الرئيسية الخاصة ببيرجيت، كما أنها ستقدم تقارير عن أنشطتها بصورة منتظمة، بحسب الميثاق.