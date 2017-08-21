وزير الخارجية: دول كثيرة في المنطقة دعمت تنظيمات إرهابية لتحقيق مصالحها

القاهرة – (مصراوي)

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك دول كثيرة في المنطقة دعمت تنظيمات إرهابية لتحقيق مصالحها، مؤكدًا "مصر لم وان تفعل هذا أبدا".

جاء ذلك خلال حوار لوزير الخارجية مع قناة روسيا اليوم الذي تم تسجيله اليوم، وسيذاع كاملا الخميس المقبل.

ونشر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" مقتطفات من حوار وزير الخارجية سامح شكري مع قناة روسيا اليوم.

ونقل أبو زيد على حوار شكري الذي تحدث خلاله عن الأزمة القطرية قائلا "انها ليست أزمة الخليج... إنها أزمة قطر... ومصر ليست من دول الخليج ".