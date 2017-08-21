رسمياً.. "القضاء الأعلى" يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية بعد فحص التظلمات –(مستند)

كتب-أحمد أبوالنجا وطارق سمير:

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2017/2018، بشكل نهائي، بعد فحص جميع التظلمات التي قُدمت على الحركة الصادرة في 2 أغسطس الجاري، بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على ترقية 24 قاضيًا بمحكمة النقض للتعين في وظيفة نواب رئيس محكمة النقض، وترقية 236 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف رؤساء محاكم الاستئناف.

وأضاف المجلس في بيان له، أن الحركة شملت ترقية 58 قاضيًا بمحاكم الاستئناف وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم النقض، وكذلك 593 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم الاستئناف وما يعادلها.

وأشار المجلس إلى أنه نظر بجلسة أمس، الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية واستجاب للظروف الصحية والاجتماعية المبداة من بعض رجال القضاء.