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"أبو العزم" يترأس المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا بالوطن العربي بلبنان

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مصراوي Masrawy

"أبو العزم" يترأس المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا بالوطن العربي بلبنان

02:54 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كتب- محمود الشوربجي:ترأس المستشار، أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة بالوطن العربي، والمنعقد حاليًا في لبنان.ويترأس المستشار أبو العزم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تستضيف بيروت المؤتمر خلال الفترة ما بين 21 وحتى 23 أغسطس الجاري.ويشارك أبو العزم في زيارته كلا من المستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمستشار إسلام محروس المستشار بمجلس الدولة، وعضو الأمانة الفنية بالمجلس.ويذكر أن الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري هو كيان إقليمي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، وتشارك فيه المحاكم الإدارية بـ14 دولة، وشهد الرئيس عبدالفتاح توقيع وثيقة نظامه الأساسي في 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخي لمجلس الدولة، ويتولى رئاسته حاليًا رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم.

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