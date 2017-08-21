ضبط هارب من حكم الإعدام في السلام 02:52 م الإثنين 21 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، عامل هارب من تنفيذ حكم الإعدام.كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين، مفادها أن " فريد ر."26 سنة، عامل، ومقيم ثان شبرا الخيمة / قليوبية، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم4235/2290 لسنة 2013م جنايات عابدين " تجمهر، قتل"، والمقضي فيها بالإعدام، يتردد على أحد أقاربه بمدينة السلام .بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقربه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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