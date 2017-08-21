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مصلحة السجون تستضيف مستشار المفتي في ندوة دينية لنزلاء ليمان طره

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مصراوي Masrawy

مصلحة السجون تستضيف مستشار المفتي في ندوة دينية لنزلاء ليمان طره

02:46 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مصلحة السجون تستضيف مستشار المفتي في ندوة دينية لنزلاء ليمان طره

مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور

كتب- علاء عمران:

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، ندوة دينية لنزلاء ليمان طره، بحضور مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

تأتي الندوة في إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية، ومختلف أجهزة الدولة، وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعاناً في تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية، وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين، خاصة الرعاية الاجتماعية والدينية، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

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