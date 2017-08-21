مصلحة السجون تستضيف مستشار المفتي في ندوة دينية لنزلاء ليمان طره
مصلحة السجون تستضيف مستشار المفتي في ندوة دينية لنزلاء ليمان طره
02:46 م الإثنين 21 أغسطس 2017
مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور
كتب- علاء عمران:
عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، ندوة دينية لنزلاء ليمان طره، بحضور مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
تأتي الندوة في إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية، ومختلف أجهزة الدولة، وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعاناً في تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية، وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين، خاصة الرعاية الاجتماعية والدينية، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.
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