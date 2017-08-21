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24 سبتمبر .. الحكم على سيد مشاغب وآخرين في قضية "أحداث الدفاع الجوي"

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مصراوي Masrawy

24 سبتمبر .. الحكم على سيد مشاغب وآخرين في قضية "أحداث الدفاع الجوي"

02:43 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي وانبي وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادي الزمالك، للحكم بجلسة 24سبتمبر المقبل.وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 22مشجعا للمحاكمة، وقالت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث.وأسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة

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مصراوي Masrawy

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