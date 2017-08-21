إغلاق 4 صفحات إليكترونية تحرض على تخريب مؤسسات الدولة 02:41 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كتب- علاء عمران:شن ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملة موسعة؛ لضبط الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على مدى أسبوع - في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت ، من السيطرة على 4 حسابات؛ لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، عن ضبط 48 متهما؛ لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

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