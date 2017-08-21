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دقة تحريات مباحث القاهرة تنقذ برئ من تلفيق تهمة حيازة المخدرات

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مصراوي Masrawy

مواطن حاول الأنتقام من آخر فدس له مخدرات وأبلغ الشرطة

02:31 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مواطن حاول الأنتقام من آخر فدس له مخدرات وأبلغ الشرطة

مباحث القاهرة تنقذ برئ من تلفيق تهمة حيازة المخدرا

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:أنقذت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئ من تهمة حيازة المخدرات؛ حيث تم ضبط جاره بعد أن قام بوضع المخدرات داخل محله لوجود خلافات بينهما.و كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجديدة قد تلقوا اتصالا هاتفيا من هاتف محمول "محدد" مفاده أن المدعو سيد أحمد علي محمد "49سنة صاحب محل سوبر ماركت" كائن ب17 شارع سوهاج بدائرة القسم، المقيم ب58 شارع إسماعيل الفنجري بالألف مسكن، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه يتخذ من المحل ملكه مكاناً لتخزين المواد المخدرة والاتجار بها .وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة ما ورد من معلومات، وبالانتقال تم التقابل مع سالف الذكر وعثر بداخل المحل علي كيس بلاستيك أسود اللون بداخله 8 قطع طولية تشبه جوهر الحشيش المخدر، وشريط مدون عليه ترامادول به 10 أقراص مخدرة أسفل احدي ثلاجات العرض، وبمواجهته أنكر علاقته بالمضبوطات.وباستكمال الفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مستخدم الهاتف، وتبين أنه يدعي ياسر د.ا "43 سنة عاطل" مقيم ب18 شارع سوهاج بدائرة القسم، وأنه وراء وضع المواد المخدرة بمحل المجني عليه والإبلاغ لوجود خلافات سابقة بينهما، وقد أمكن ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما حول استئجار محل ..وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.ومن جانبه، وجه المواطن سيد احمد على الشكر الى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وقيادات مديرية امن القاهرة على الامانة في اظهار حقوق المواطنين والحفاظ عليها.

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