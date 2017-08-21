سقوط عصابة "الأبواب الحديدية" في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، بقيادة اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم الإثنين، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية للعمارات السكنية الجديدة بمدن الإسكان الاجتماعي.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، بتكرار وقائع سرقة الأبواب الحديدية للمنازل، تحت الإنشاء بمدينة السلام والعمارات الجديدة بمدن الإسكان الاجتماعي، وأمر بتشكيل فريق بحث، قاده المقدم محجوب قاسم، رئيس مباحث قسم فيصل، وأشرف عليه العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات لتحديد هوية المتهمين، وأعد ضباط مباحث القسم عدة كمائن أمنية أسفر إحداها عن ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في خلع الأبواب.

واعترف المتهمون بمكان المخزن، الذي أخفوا فيه المسروقات، وبعرضها على أصحاب بلاغات السرقة استدلوا عليها، وتسلموها في محضر رسمي.