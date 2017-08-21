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جنايات المنيا تبدأ أولى جلسات محاكمة ٢٥ متهمًا في "فتنة الكرم"

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مصراوي Masrawy

جنايات المنيا تبدأ أولى جلسات محاكمة ٢٥ متهمًا في "فتنة الكرم"

02:42 م الإثنين 21 أغسطس 2017

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

بدأت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبد العظيم، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإثارة الفتنة والعنف والشغب وحرق منازل، خلال أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، التي وقعت في مايو من عام 2016.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى، إلى ادعاء شريف سعد، محامي المتهمين، وإلي إسماعيل سيد، محامي المتهمين، الذي طالب بالاستماع إلى شهادة محمد عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص السابق، ونائبه عماد فايز إسحق، وثلاثة موظفين آخرين زملاء المتهم المحبوس، وسماع أقوال السائق مجدي محمد عبد الرحيم، الذي قام بتوصيل المجني عليهم بسيارته وقت الأحداث.

والقضية تحمل رقم 20087 لسنة 2016، ومقيدة برقم 3033 كلي جنوب المنيا، وتضم 25 متهمًا مخلى سبيل 24 منهم، ومحبوس شخص واحد يدعى "محمد-م"، موظف بالوحدة المحلية.

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