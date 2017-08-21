أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة 18 ساعة عن عدة مناطق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة 18 ساعة عن عدة مناطق

02:48 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة 18 ساعة عن عدة مناطق

قطع المياه

كتبت- ندى الخولي:أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه بالمناطق التالية: (عرب جسر السويس ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – منطقة زهراء عين شمس)، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح الثلاثاء 22/8/2017 وحتى الساعة 2 صباح يوم الأربعاء 23/8/2017، نظراً لقيام الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعمل لحامات على خط المياه قطر 1000 مم لتنفيذ الجزء الأوال والثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري.وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لتعرض الخط الرئيسي لكسر مفاجئ

    أخبار

  • قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة غدًا بينها جامعة الأزهر وفندق الماسة

    أخبار

  • قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة غدًا

    أخبار

  • قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة 12 ساعة الجمعة المقبلة

    أخبار

إعلان

cd6ce848cb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم