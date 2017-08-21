مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة 18 ساعة عن عدة مناطق 02:48 م الإثنين 21 أغسطس 2017

قطع المياه

كتبت- ندى الخولي:أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه بالمناطق التالية: (عرب جسر السويس ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – منطقة زهراء عين شمس)، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح الثلاثاء 22/8/2017 وحتى الساعة 2 صباح يوم الأربعاء 23/8/2017، نظراً لقيام الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعمل لحامات على خط المياه قطر 1000 مم لتنفيذ الجزء الأوال والثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري.وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

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