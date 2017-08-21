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الرئيس الصومالي لـ"الطيب": بلادنا في حاجة ماسة للأزهر - (صور وفيديو)

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مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالي لـ"الطيب": بلادنا في حاجة ماسة للأزهر - (صور وفيديو)

02:47 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، خلال زيارته للقاهرة.

هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في قيادة شعب الصومال نحو الاستقرار والازدهار.

وقال الطيب خلال استقباله، الرئيس الصومالي، بمقر المشيخة اليوم الاثنين، إن الأزهر على استعداد لدعم الصومال دعويًّا وتعليميًّا؛ لمساعدته على تحقيق تطلعاته في النهوض والتقدم.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر أرسل قافلتي سلام إلى الصومال، لتوعية الشباب الصومالي بمخاطر الفكر المتطرف، وتقديم المعونات الطبية والإغاثية للمحتاجين من أبناء الصومال، واستقبل العديد من الأئمة الصوماليين ضمن برنامج مصمم لتدريبهم على التعامل مع القضايا المعاصرة كالإرهاب والتكفير، وأنه على استعداد لاستقدام المزيد منهم.

وكشف الطيب، أن الأزهر على استعداد لزيادة عدد المنح المخصصة لطلاب الصومال للدراسة في الأزهر الشريف، بالإضافة إلى إمكانية افتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في العاصمة مقديشيو.

من جهته، أكد الرئيس محمد عبدالله فرماجو، أن شيخ الأزهر هو إمام كل المسلمين في العالم، وأن الأزهر هو القادر على مواجهة الأفكار المتطرفة في الصومال، لما يحظى به من مكانة وتقدير بين الصوماليين، مضيفًا: الفكر المتطرف لا يواجه إلا بالفكر المعتدل.

وأضاف الرئيس الصومالي أن بلاده في حاجة إلى الأزهر الشريف للوقوف بجانبها في صراعها مع الإرهاب، ونشر مفاهيم السلام وقبول الآخر، مؤكدًا أن الإسلام دين يدعو للتعايش بين أبناء جميع الأديان، ويرفض العنف وإراقة الدماء وترويع الآمنين.

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