"جو باص" ترد على أتوبيس الثلاث عجلات بالصحراوي

القاهرة – مصراوي:

ردت شركة جو باص للنقل البري، على ما تداول مؤخرا من صورة لأحد الاتوبيسات، بثلاث عجلات فقط –وعدم وجود أحد الإطارات الأربعة-، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان، وصل لمصراوي نسخة منه، إن الاتوبيس الذي يحمل رقم كودي 322، كان خارج الخدمة وكان في طريقه للصيانة، ولم يكن به أي ركاب، بالإضافة إلى سيره على عجلة الاستبن الصغيرة.

وأضاف البيان أن الاتوبيس شوهد على طريق السويس الصحراوي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الاعلامي رامي رضوان عرض صورة للأتوبيس المذكور، في برنامج 8 الصبح، وانتقد سير الاتوبيس بثلاث عجلات.

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