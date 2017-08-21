محمد صفوت: هدفي رفع علم مصر في المحافل الدولية

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كشف محمد صفوت، بطل مصر ونادي وادي دجلة للتنس، والفائز مؤخرًا ببطولة المستقبل الدولية للرجال بإيطاليا، أنه يقوم بتنفيذ برنامج تدريبي على أعلي مستوى استعدادًا لخوض بطولة أمريكا المفتوحة -أحدى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»- ويشارك فيها أبطال من الصفوف الأولى على مستوى العالم، لافتا أنه ملتزم ببرنامج تدريب يومي لرفع مهاراته حتى يتمكن من وضع اسم مصر على الخريطة الدولية للعبة بشكل أكبر وإحراز لقب البطولة لتكون ثالث بطولاته العام الحالي.

وأضاف صفوت، للموقع الرسمي لنادي وادي دجلة، أن ما حققه خلال الفترة الأخيرة بحصوله على المركز الأول ببطولتي المستقبل الدولية للرجال بمجموع جوائز 15 ألف دولار التي نظمها الاتحاد الدولي للتنس بشرم الشيخ، وبطولة المستقبل الدولية للرجال بإيطاليا بمجموع جوائز 25 ألف دولار بفضل ما توفره إدارة أندية وادي دجلة من كافة أشكال الدعم الفني والمادي.

وأشار إلى أن وادي دجلة وفر له الفرصة للتدريب خارج مصر والتعاقد مع مدرب أجنبي لثقل وتنمية مهاراته، مؤكدًا أن دجلة تبناه رياضيا منذ أن كان يلعب تحت 16 سنة ووقع معه أول عقد رعاية في تاريخ التنس في مصر لمدة 10 سنوات، وكان ذلك ضمن رؤية مستقبلية لصناعة لاعب تنس اسمه "محمد صفوت" وجعله بين أل 200 لاعب تنس الأوائل في العالم.

وأردف صفوت أن وادي دجلة يتبنى فكر صناعة الأبطال، مشيرا إلى النتائج الباهرة التي يحققها أبناء النادي للتنس الأرضي الذين يقودون المنتخب الوطني بالبطولة العربية والتي بدأت بملاعب تونس في18 أغسطس وتنتهي يوم 24 أغسطس، حيث توج اللاعب كريم إبراهيم بالمركز الأول في منافسات الفردي تحت 14سنة، كما حققت اللاعبة ملكة مصطفى سالم المركز الثالث بمسابقتي الفردي والزوجي تحت 12 سنة.

ونجحت اللاعبة دارين حسن حمدي بتحقيق المركز الثالث بمسابقتي الفردي والزوجي تحت 16 سنة، واللاعبة هاجر أشرف رمضان التي فازت بالمركز الثالث في منافسات الزوجي تحت 16 سنة.

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وقال صفوت، إن نجاحات اللاعبين ما زالت تتواصل بعد أن حقق اللاعب نور صلاح إبراهيم المركز الثالث في منافسات الزوجي تحت 14 سنة، واللاعبتان جهاد الكاشف ومريم خالد بفوزهما بالمركز الثاني في منافسات الزوجي تحت 12 سنة.

وأشار صفوت، إلى حصول اللاعبة ليلى إسلام محمد على المركز الأول بمسابقة الفرق مع المنتخب المصري تحت 11 سنه بالبطولة العربية التي أقيمت الشهر الماضي بمصر وهو ما يؤكد نجاح "دجلة" في صناعة الأبطال.

وأكد صفوت إن فوزه ببطولة المستقبل الدولية بإيطاليا يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات اللاعبين المصريين، متمنيًا أن يستطيع تغيير الصورة الذهنية عن رياضة التنس لدى الأطفال وأن يكون لديهم اليقين في قدرتهم على لعب التنس وتحقيق أكبر البطولات التي يمكن أن ترفع علم مصر في كافة المحافل الدولية.

وكشف صفوت أنه قبل لعبه التنس كان يمارس رياضة كرة القدم لكن اهتمام أسرته بالتنس وممارستهم لها جعله يفضل اللعبة ويتفوق فيها.

على صعيد آخر يواصل لاعبي أندية وادي دجلة مبارياتهم ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من بطولة سبورتنج ذات تصنيف (A) وهى من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للتنس ويشارك فيها مصنفين الجمهورية بمراحلهم.