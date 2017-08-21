الأهلي يصدر بطاقة حضور الجماهير للمباريات لمدة 3 سنوات

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أعلن النادي الأهلي، إصدار البطاقة الموسمية «أهلاوي وافتخر» لحضور الجماهير للمباريات لمدة ثلاثة سنوات، اعتبارًا من موسم 2017 وحتى عام 2020، موضحًا أن هذه البطاقة الذكية تمكّنك من حضور أية مباراة للأهلي بجمهور، ويتمتع حامل هذه البطاقة ببعض الامتيازات.

وتعد هذه البطاقة المرحلة الثانية من النظام الإليكتروني لحضور المباريات، والذي تم تفعيله خلال الموسم الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وستكون البطاقة معتمدة من النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة، وسيتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي من خلال (ذلك الرابط).

وأكد النادي الأهلي أن ثمن هذه البطاقة هو44 جنيهًا لمدة ثلاث سنوات، وهو ثمن مخفض؛ تسهيلًا على جماهير الأهلي الراغبة في حضور المباريات، موضحًا أن هذا المبلغ تحصل عليه الشركات المنفذة لمشروع بطاقات الحضور « فالكون وكليم وفوري».

ويحصل حامل هذه البطاقة على تذكرة لحضور لقاء الأهلي والترجي في دور الثمانية الإفريقي، والمقرر له يوم 16 سبتمبر مقابل مبلع 16 جنيهًا ليصبح إجمالي ثمن البطاقة بالإضافة إلى تذكرة حضور مباراة الترجي 60 جنيهًا».

وفيما يخص بعض الجماهير التي لا تجيد التعامل مع الكمبيوتر وتسهيلا عليهم، تقرر إرسال مظروف يحتوي على صورة البطاقة، بالإضافة إلى صورة شخصية ورقم التليفون على صندوق بريد النادي الأهلي؛ وعنوانه 3 شارع صالح سليم ـ الجزيرة ـ القاهرة، وستتولى إدارة المباريات بالأهلي إصدار البطاقة، والتواصل مع الجمهور لاستلامها، مع التأكيد على أن إصدار البطاقة وكل بياناتها يتم داخل النادي الأهلي.

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وفيما يخص متحدي الإعاقة، فقد تقرر استخراج بطاقة حضور الجماهير مجانًا لهم، بعد إرسال بيانات الطالب، وإثبات الإعاقة في ظرف على صندوق بريد الأهلي.

وتبدأ مراحل تنفيذ البطاقة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء ،الموافق 22 أغسطس وحتى يوم 5 سبتمبر المقبل من خلال فتح باب التسجيل للحصول على البطاقة وتذكرة مباراة الترجي، مع التأكيد على أن التذاكر المتاحة للقاء الترجي هي 15 ألف تذكرة.

وسيتم تسليم البطاقات لأعضاء النادي من خلال منافذ «فوري» بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، أما بطاقات الجمهور، فسيتم تسليمها عبر منافذ «سوبر فوري» بجميع محافظات الجمهورية، و المرحلة الأولى تبدأ اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وفي النهاية يهيب النادي الأهلي بجمهوره الوقوف خلف الفكرة التي من شأنها حل مشكلة حضور المباريات، ووجود آلية تحترم قيمة المشجع الأهلاوي.