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نص كلمة السيسي بخط يده في سجل زوار «المركزى للمحاسبات»

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نص كلمة السيسي بخط يده في سجل زوار «المركزى للمحاسبات» نص كلمة السيسي بخط يده في سجل زوار «المركزى للمحاسبات»

التحرير

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شهد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، احتفالية الجهاز المركزي للمحاسبات، بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه.

وبدأ السيسي، زيارته، بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار، قال فيها: "أتقدم اليوم بخالص التهنئة للشعب المصري وللجهاز المركزي للمحاسبات بقيادته وأعضائه بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء الجهاز".

وأضاف: "إن الجهاز المركزى للمحاسبات منذ صدر قرار إنشائه فى أغسطس 1942، وحتى اليوم، يقوم بدور محوري في الرقابة الفعالة على أموال الدولة والجهات التابعة لها، وقد كان لهذا الدور المقدر الذي يقوم به الجهاز أثر كبير على مدار العصور الماضية في ضبط وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بالدولة، وضمان حسن إدارة الإيرادات والمصروفات العامة".

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وتابع: "إنني في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بمرور 75 عامًا على إنشاء هذه المؤسسة الوطنية التي نفتخر بها وبسمعتها العالمية المرموقة، أتوجه بأطيب التمنيات لقيادات الجهاز وجميع العاملين به بدوام التوفيق والنجاح، وأدعوهم إلى مواصلة الجهد والعمل من أجل رفعة وتقدم مصرنا العزيزة".

320369-كلمة-الرئيس-في-سجل

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التحرير

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