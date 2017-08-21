التعليم عن تسمم الوجبة المدرسية: الطالب إيده ملوثة (فيديو)

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قالت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت استبدال الوجبة المدرسية الجافة، وتقديم وجبات مكونة من باتيه بالجبنة أو باتيه سادة مع قطعة حلاوة مغلفة.

وأوضحت حلاوة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "تم إجراء مجموعة من التحاليل على الوجبة المدرسية، المكونة من الخبز والجبن، للتأكد من صحة الشكاوى التي قدمها بعض أولياء الأمور".

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وتابعت: "التحاليل أثبتت سلامة الوجبات، وأن التلاميذ يتناولونها بأيدٍ ملوثة".