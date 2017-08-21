شكري يسلم رسالة من السيسي إلى بوتين خلال محادثاته مع لافروف

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أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، محادثات سياسية موسعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارته إلى موسكو.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، بأن شكري سلم خلال لقائه مع وزير خارجية روسيا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتأكيد اعتزاز مصر بخصوصية العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلعها إلى الاستمرار في الارتقاء بها وتطويرها إلى آفاق أرحب.

وأعرب شكري خلال المحادثات عن تقديره لمستوى الشراكة والحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا القائم، وفق صيغة (2-+2) عبر وزيري الدفاع والخارجية في كلا البلدين، خاصة أن مصر تعد من بين 6 دول فقط على مستوى العالم التي ترتبط بحوار استراتيجي مع روسيا، وفقا لهذه الصيغة، الأمر الذي يعكس التنامي الملحوظ في العلاقات الثنائية والتقارب المتزايد بين البلدين على المستويات السياسية والاستراتيجية كافة.

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وأضاف أبو زيد أن لقاء شكري مع لافروف تناول بشكل مستفيض مختلف القضايا والتطورات الإقليمية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في شقيه الأمني والفكري، فضلا عن التنسيق داخل مجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية.

وأشار وزير خارجية روسيا إلى أن ديناميكية الوضع في الشرق الأوسط تتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، منوها بأن مصر وروسيا تنطلقان من ذات الأهداف والرغبة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وأن بلاده حريصة على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة.