«التموين» تعلن بدء المرحلة الثانية من «مشروع جمعيتي»

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 17% من الناتج المحلي يأتي من التجارة الداخلية، ورغم ذلك فهي غير منظمة.

وأعلن المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد أن المشروع كان مهددًا بالتوقف نتيجة التعثر في المرحلة الأولي لأصحاب مشروع جمعيتي، لكن تم تدارك ذلك خلال المرحلة الثانية بعدما كان المشروع في طريقه للتوقف تمامًا.

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وذكرت نيفين جامع، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، توسع منافذ مشروع جمعيتي، والسيارات المتنقلة، مع زيادة القرض إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه للراغبين في تنفيذ المشروع.

فيما قال اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم توفير طلبات أصحاب مشروع جمعيتي وفقًا لاحتياجاتهم.