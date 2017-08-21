اليوم.. مصر للطيران تسير 7 رحلات من الأقصر لنقل حجاج الصعيد

كتب- طه عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الاثنين نقل حجاج قرعة وتضامن محافظات الصعيد، وعددهم ١٨١٤ حاجا من حجاج محافظات سوهاج وقنا والأقصر، وذلك على ٧ رحلات جوية تقلع من مطار الأقصر الدولي متجهة مباشرة إلى جدة ، بخلاف ٨ رحلات لنقل٣٦٧٠ حاجا من مطارى القاهرة وشرم الشيخ إلى جدة، و٤ رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل ٩٧٠ حاجا.

وأعلن مصدر مسئول استئناف الشركة غدا الثلاثاء رحلاتها لنقل حجاج الصعيد، بتسيير ١٣ رحلة إلى جدة لنقل ٣٤٨٠ حاجا، منها رحلتين من مطار أسوان الدولى لنقل ٥٦٦ حاجا من حجاج قرعة وتضامن أسوان، بينما تقلع ١٠رحلات من القاهرة وعلى متنها حجاج تضامن القاهرة والمنيا وقرعة الجيزة وحج سياحى وبعثة وزارة الصحة، وقرعة تنازلات فلسطين وترانزيت ڤيينا ولندن وكوبنهاجن وبومباى وأمستردام وتونس والجزائر، كما تقلع رحلة أخرى من مطار الغردقة لنقل حجاج قرعة وتضامن محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن تشغيل رحلات المدينة المنورة يبلغ ٦ رحلات تنقل ١٦٤٠ حاجا من حجاج الأمن الوطني والأفراد والسياحى وترانزيت أبوچا وأبيدچان وكانو ولاجوس ولندن وتورنتو وبرلين وفرانكفورت وچنيڤ وميونخ، وبانتهاء رحلات غدا الثلاثاء تكون مصر للطيران قد نقلت ٥١٢٠ حاجا على متن ١٩ رحلة جوية.​