بالصور.. إحالة 170 إداريًا وطبيبًا بمستشفى المحلة للنيابة الإدارية
بالصور.. إحالة 170 إداريًا وطبيبًا بمستشفى المحلة للنيابة الإدارية
02:37 م الإثنين 21 أغسطس 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. رصف 9 آلاف متر مسطح في "طما سوهاج" بتكلفة مليون جنيه
الغربية – مروة شاهين:
قرر المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم الإثنين، إحالة 170 إداريًا وطبيًا بالمستشفى العام للتحقيق بالنيابة الإدارية، لإهمالهم الوظيفي وتزويغهم أثناء فترات العمل بالفترات المسائية.
وجاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة، لتفقد سير العمل داخل قطاعات المستشفى، للوقوف على آخر تطورات العمل، وسير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بأقسام الطوارئ والاستقبال.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إحالة طبيب بالمنيا للنيابة لتسببه في بتر ذراع طفل
-
بسبب مقاطع صوتية وفيديو راقص.. إحالة مسؤول بـ"صحة المنوفية" للتحقيق
-
بدء التحقيق في دفن نفايات مشعة بميناء دمياط
-
النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في وفاة الطفلة "هاجر" بمستشفى القناة
إعلان
إعلان