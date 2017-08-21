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إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
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بالصور.. إحالة 170 إداريًا وطبيبًا بمستشفى المحلة للنيابة الإدارية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 170 إداريًا وطبيبًا بمستشفى المحلة للنيابة الإدارية

02:37 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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الغربية – مروة شاهين:

قرر المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم الإثنين، إحالة 170 إداريًا وطبيًا بالمستشفى العام للتحقيق بالنيابة الإدارية، لإهمالهم الوظيفي وتزويغهم أثناء فترات العمل بالفترات المسائية.

وجاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة، لتفقد سير العمل داخل قطاعات المستشفى، للوقوف على آخر تطورات العمل، وسير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بأقسام الطوارئ والاستقبال.

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