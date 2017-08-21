ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدّر 11 ألف طن فوسفات
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدّر 11 ألف طن فوسفات
02:31 م الإثنين 21 أغسطس 2017
دمياط - محمد إبراهيم:
استقبل ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه 6 سفن بضائع عامة و3 سفن حاويات الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.
ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وغادر الميناء القطار رقم 2457 وبحمولته 1313 طن قمح إلى جانب 88 سيارة بحمولة 4310 طن قمح، كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35899 طنا، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151062 طن قمح.
وشهدت حركة الصادر من الميناء خروج 11509 طن فوسفات و1750 طن مولاس و810 طن رمل زجاجي وإعادة تصدير 2300 طن ذرة.
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