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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدّر 11 ألف طن فوسفات

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدّر 11 ألف طن فوسفات

02:31 م الإثنين 21 أغسطس 2017

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدّر 11 ألف طن فوسفات

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه 6 سفن بضائع عامة و3 سفن حاويات الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء القطار رقم 2457 وبحمولته 1313 طن قمح إلى جانب 88 سيارة بحمولة 4310 طن قمح، كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35899 طنا، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151062 طن قمح.

وشهدت حركة الصادر من الميناء خروج 11509 طن فوسفات و1750 طن مولاس و810 طن رمل زجاجي وإعادة تصدير 2300 طن ذرة.

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