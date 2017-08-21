بعد مخالفات شركات الدعاية.. محافظ سوهاج يطرح النقاط الإعلانية في مزاد علني

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، طرح كافة النقاط الإعلانية بمحافظة سوهاج من خلال مزايدة علنية، طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وكانت حالة من الغضب والاستياء انتابت مواطنين بالمحافظة، لوجود عشوائية في عرض بنرات الإعلانات، ما كان له آثرًا سلبيًا على الوجهة الحضارية للمحافظة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية: "بعض الأجهزة الرقابية رصدت وجود تجاوزات من بعض الشركات الدعائية، فقد تقرر تشكيل لجنة من المختصين لدراسة الوضع قانونًا، وانتهت اللجنة إلى وجود عوار تشريعي في اللائحة الصادرة برقم 448 لسنة 2016، لمخالفتها لأسس ومعايير التنسيق الحضاري المشار إليها في القانون رقم 119 لسنة 2008، وبناء عليه تقرر تعديل اللائحة لتتفق وصحيح أحكام القانون".

وأضاف "عبدالمنعم" أنه نظرًا لزيادة الطلب من بعض الشركات على بعض النقاط الإعلانية بعينها، ولعدم وجود قاعدة يمكن على إثرها المفاضلة بين شركة وأخرى، ومنعًا لفتح أبواب للفساد والمحسوبية، وطبقًا لما نصت عليه اللائحة الجديدة، بأنه في حالة تقدم أكثر من شركة على ذات النقطة الإعلانية يتم الطرح عن طريق المزايدة العلنية.

وقال "عبد المنعم" إن المحافظة تهيب بالعاملين والمتخصصين فى مجال الدعاية والإعلان، بمتابعة الصحف القومية والموقع الرسمي للمحافظة، لمتابعة موعد إجراء المزايدة.