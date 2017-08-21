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بالصور.. الفرق بين تجهيزات تصوير كسوف الشمس في أمريكا ومصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الفرق بين تجهيزات تصوير كسوف الشمس في أمريكا ومصر

02:33 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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 كتب - هشام عواض:تجرى الآن العديد من التجهيزات في الولايات المتحدة لإتاحة الفرصة للملايين لمتابعة أول كسوف كلي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ 99 عامًا، والذي سيتم منتصف اليوم الاثنين، بمشاهدة ظل القمر الذي يمر مباشرة أمام الشمس حاجبًا إياها كلية باستثناء الهالة الشمسية.وسيتم البث الحي للكسوف عبر الإنترنت، ومن المرجح أن يحطم الجمهور الأرقام القياسية في المشاهدات، ويمكنك متابعة البث من القاهرة في الساعة 4:15 دقيقة، بحسب وكالة رويترز.وقال عالم الفلك "ريك فاينبرج" من الجمعية الفلكية الأمريكية "سيكون بالتأكيد الكسوف الكلي الأكثر مشاهدة في التاريخ". ويبدأ الكسوف مساره على ساحل أوريجون على المحيط الهادي في وقت متأخر من الصباح. ويصل إلى ساحل ساوث كارولاينا على المحيط الأطلنطي بعد نحو 90 دقيقة.ويتابع الناس الكسوف أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة البصرية عالية التقنية مما يؤكد على ما توقع الخبراء أن تكون نسبة مشاهدة لم يسبق لها مثيل لما يسمى "بالكسوف الأمريكي الكبير"، وسوف يتم تصوير الحدث من خلال منطاد أيضًا.أما في مصر فالوضع يختلف بشكل كبير عند حدوث كسوف الشمس، فقال أحمد شريف، وهو مصور فلكي، إن في مصر التجهيزات لمثل هذه الأحداث تتم بجهود فردية من المصوريين الفلكيين، وذلك بتجهز التليسكوبات اللازمة وفلاتر الكاميرات الخاصة بالشمس، ويتم نشر الصور لحظة بلحظة.وأضاف "شريف"، أن معهد البحوث الفلكية يهتم بالتأكيد بتصوير مثل هذه الأحداث وأيضًا دراستها علميًا، لكن لا يتم بث مباشر مثل ما تقوم به الجمعية الفلكية في أمريكا.ومن حيث المهتمين بتصوير هذه الأحداث فأشار "شريف"، إلى أن أخر 3 سنوات زاد بشكل ملحوظ المهتمين بالتصوير الفلكي، خاصة ما بين الفئة العمرية من 15: 30 عامًا. 

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