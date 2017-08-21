البحرية التونسية توقف نحو 150 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

تونس (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين عن إيقاف قرابة 150 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع واحد أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية والبرية خلسة.

وقالت الوزارة إن وحدات الحرس البحري أحبطت بين يومي 13 و19 من الشهر الجاري ثماني محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وأوقفت 138 شخصا، كما أوقفت تسعة أشخاص كانوا يحاولون اجتياز الحدود البرية.

وشددت البحرية التونسية من رقابتها على طول سواحلها، وهي تحظى بدعم فني من الأوروبيين، خصوصا ايطاليا وألمانيا، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وينطلق المهاجرون من السواحل التونسية التي تبعد مسافة تقل عن 100 كيلومتر عن أقرب نقطة من السواحل الإيطالية، كما يعمد مهاجرون قادمون من دول جنوب الصحراء إلى المرور عبر تونس نحو ليبيا المضطربة والانطلاق من سواحلها بمساعدة سماسرة نحو السواحل الأور